На фоне массовой травли крыс в Смольном дали владельцам собак советы о личной ответственности

Промышленный крысиный яд, используемый для травли расплодившихся городских вредителей, крайне опасен для собак, назидательно предупредил глава жилищного комитета Петербурга Олег Зотов в ходе пресс-конференции в центре ТАСС, проходившей 20 апреля.

"Крысиный яд — это яд, токсичное вещество, мы, конечно, должны это понимать. Потенциально он может навредить любым животным, которые его могут употребить", — приводит "Фонтанка" заявление завотделения центра гигиены и эпидемиологии Александра Шапаря, выступившего спикером на концеренции.

Специалист уточнил, что в случае избавления от крыс и применяемых при этом методов остаётся надеяться на профессиональные качества компаний, которые этим занимаются.

В свою очередь Зотов заявил, что владельцы собак сами в ответе за своих животных и сами должны контролировать пищевые привычки питомца.

"Если ваша собачка вдруг оказалась на контейнерной площадке без намордника и там вдруг что-то подобрала, я глубоко убеждён, что всю ответственность за последствия несёт хозяин собаки", - уверен Зотов.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что петербуржцы стали чаще жаловаться на засилье крыс после того, как в городе стартовала мусорная реформа.