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Число платных парковочных мест в Петербурге до конца года вырастет почти четырехкратно

фото ЗакС политика Число платных парковочных мест в Петербурге до конца года вырастет почти четырехкратно

В течение года зона платной парковки в Петербурге вырастет почти в четыре раза, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Это касается и числа улиц, и числа машино-мест. Первых должно стать к концу года 364 вместо 99, а вторых - почти 28 тысяч вместо более 8 тысяч, имеющихся сегодня. В июле зону парковки расширят в Центральном районе (+112 улиц), тогда как Адмиралтейский район присоединится к проекту с осени (+153 улицы).

В комитете напоминают, что получить разрешение на бесплатную парковку в исторической части города вправе многодетные семьи и водители электромобилей. 

Накануне глава комитета Кирилл Поляков заметил, что благодаря расширению зоны платной парковки средняя скорость движения транспорта в центре города выросла почти на 20%. Кроме того, за год, по его данным, почти на треть снизилось число автомобилей-нарушителей.

фото: gov.spb.ru


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