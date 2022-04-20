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Новости 17:58

Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за очередного сообщения о "минировании"

фото ЗакС политика Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за очередного сообщения о "минировании"

Среда, 20 апреля, не обошлась без очередной эвакуации из главного здания Эрмитажа: после того как учреждение культуры получило новое взрывоопасное сообщение, на место прибыли сотрудники спецслужб и Росгвардии.

В пресс-службе музея известили об эвакуации как посетителей, так и служащих музея.

Специалисты проводят осмотр экспозиционных залов и служебных помещений.

Уточняется, что посетители, которые приобрели билеты на 20 апреля на сеансы, начинающиеся с 15:00, могут посетить главный музейный комплекс в любой другой день на безвозмездной основе.

Напомним, последний раз Эрмитаж вынужденно прерывал работу из-за сообщения об опасности 16 апреля.


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