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У обвиняемой в фейках про армию художницы Скочиленко случился приступ в ИВС

фото ЗакС политика У обвиняемой в фейках про армию художницы Скочиленко случился приступ в ИВС

У петербургской художницы Александра Скочиленко, подозреваемой в распространении фейков про армию из-за подмены ценников в магазине на листовки, случился приступ в ИВС, оповестила адвокат "Апологии" Яна Неповиннова, чьи слова приводятся в Telegram-канале "Мягкая сила".

Как ранее заявлял адвокат Скочиленко, девушка страдает целиакией — это генетическая непереносимость глютена, содержащегося в пшенице.

"К сожалению, должная медицинская помощь в изоляторе не оказывается. И, я так понимаю, специальная диета невозможна, поскольку она не предусмотрена нормативами", — поделилась Неповиннова. 

По словам адвоката, большую часть еды, которая необходима для здоровья художницы, изолятор, в котором она находится, отбраковывает.

Она уточнила, что не все передачи проходят контроль, а еду, предоставляемую в изоляторе, Скочиленко есть нельзя. 

Скочиленко обвиняют в замене ценников в супермаркете на пацифистские листовки. Она признает, что распространяла листовки, но не считает информацию на них недостоверной. Максимальное наказание по инкриминируемой ей статье о фейках про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК) — 10 лет лишения свободы. Суд избрал на время следствия меру пресечения для Скочиленко в качестве заключения под стражу до 31 мая.


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