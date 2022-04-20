У обвиняемой в фейках про армию художницы Скочиленко случился приступ в ИВС

У петербургской художницы Александра Скочиленко, подозреваемой в распространении фейков про армию из-за подмены ценников в магазине на листовки, случился приступ в ИВС, оповестила адвокат "Апологии" Яна Неповиннова, чьи слова приводятся в Telegram-канале "Мягкая сила".

Как ранее заявлял адвокат Скочиленко, девушка страдает целиакией — это генетическая непереносимость глютена, содержащегося в пшенице.

"К сожалению, должная медицинская помощь в изоляторе не оказывается. И, я так понимаю, специальная диета невозможна, поскольку она не предусмотрена нормативами", — поделилась Неповиннова.

По словам адвоката, большую часть еды, которая необходима для здоровья художницы, изолятор, в котором она находится, отбраковывает.

Она уточнила, что не все передачи проходят контроль, а еду, предоставляемую в изоляторе, Скочиленко есть нельзя.

Скочиленко обвиняют в замене ценников в супермаркете на пацифистские листовки. Она признает, что распространяла листовки, но не считает информацию на них недостоверной. Максимальное наказание по инкриминируемой ей статье о фейках про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК) — 10 лет лишения свободы. Суд избрал на время следствия меру пресечения для Скочиленко в качестве заключения под стражу до 31 мая.