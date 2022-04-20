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Новости 18:59

Дмитриева представила свои замечания к законопроекту о единственном поставщике

фото ЗакС политика Дмитриева представила свои замечания к законопроекту о единственном поставщике

Петербургский депутат из Госдумы Оксана Дмитриева прокомментировала правительственную инициативу, позволяющую региональным властям заключать контракты с единственным поставщиком без конкурса при условии, что компания обязуется инвестировать в производство товаров. Идею в целом она приветствует как своевременную, но опасается, что перестройка экономики в условиях санкций может увязнуть в излишней бюрократической волоките и ограничениях, которые внесенный в Госдуму законопроект в его нынешнем виде гарантирует. Его условия должны быть, с точки зрения экономиста, более широкими.

"Сейчас время создания новых логистических цепочек, импортозомещения, заполнения рыночных ниш и установления новых кооперационных связей. Тендер и конкурс там, где это возможно, должен быть заменен долгосрочными контрактами, сбалансированными по ценам и срокам", - пишет политик в своем Telegram-канале.

Кроме того, Дмитриева считает, что не следует применять закон только к регионам: он подойдет и федеральным органам власти. Она также обращает внимание, что в тексте инициативы говорится только о закупке товаров, но не услуг, что с ее точки зрения неправильно. Наконец, Дмитриева считает, что искусственно сужена категория поставщиков, с которыми на новых условиях предлагается взаимодействовать чиновникам.

"ИП в этом законе исключены, но это неправильно. Перед субъектами Федерации в отношении товаров, которые не поступают по импорту, нужно быстро налаживать производство. И это могут сделать ИП при условии гарантированного спроса на продукцию", - уверена депутат от Петербурга.


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