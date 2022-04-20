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Новости 19:18

Впервые за год в России стал дешеветь сахар

фото ЗакС политика Впервые за год в России стал дешеветь сахар

Росстат изучил динамику цен на потребительском рынке за неделю с 9 по 15 апреля. Рост цен на товары всех типов составил 0,2% в сравнении с предыдущей неделей и 11,05% в сравнении с началом года, следует из новейшего отчета ведомства.

Из продовольствия наибольший рост в розничной цене показали свекла (+2,78%), маргарин (+2,56%), яблоки (+2,01%), рис (+1,98%), лук (+1,78%), конфеты (+1,65%). В свою очередь, подешевели за последнюю неделю помидоры (-5,62%), капуста (-4,0%), бананы (-2,31%) сахар (-0,34%) и свинина (-0,26%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали прокладки (+2,43%), туалетное мыло (+2,4%) и зубная паста (+1,85%).

Между тем, согласно последней сводке от Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении составила 17,62%, а продовольственная – 19,53%.


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