Procter&Gamble может покинуть Россию

Американская компания Procter&Gamble (P&G) заявила о возможности покинуть российский рынок, сообщило 21 апреля агентство Reuters со ссылкой на отчет фирмы.

Среди причин возможного ухода называются санкции, а также ограничения против финансовых учреждений, проблемы с поставками и денежно-кредитный контроль. Компания заявила о существовании "высокого уровня неопределенности" относительно развития спецоперации на Украине, ее сроков и итогов.

Определяющим фактором при принятии решения покидать Россию или нет, в P&G назвали влияние событий на Украине на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов. В России на компанию работают 2,5 тысячи сотрудников, до начала спецоперации бизнес в России и на Украине приносил компании от 1,5 % до 2 % чистых продаж и глобальной прибыли.

В марте P&G объявила о прекращении инвестиций в развитие российского сегмента собственного бизнеса и о сокращении линейки продаваемых продуктов в стране. Также в середине первого месяца весны стало известно о планах производителя поднять стоимость своих товаров в среднем на 40 %. Сама компания владеет такими известными брендами, как Ariel, Tide, Gillette, Fairyи другие.

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