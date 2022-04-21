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Новости 11:31

Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей из-за фейков про армию

фото ЗакС политика Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей из-за фейков про армию

Мировой судья участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google на четыре миллиона рублей за распространение недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщило 21 апреля ТАСС. Речь шла о роликах на видеохостинге YouTube, принадлежащем IT-компании.

"Суд признал виновной компанию Google по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ "Неудаление запрещенной в РФ информации". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей", — гласит решение судьи. Представитель Google на заседание не явился.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение мирового судьи в Москве поступили протоколы против Google и фонда Wikimedia из-за публикаций фейков о спецоперации. Фонду грозит до восьми миллионов рублей штрафа.

UPD: Также мировой судья признал Google виновной по второму протоколу, назначив в этот раз штраф в размере семи миллионов рублей. Таким образом, общая сумма назначенных 21 апреля взысканий с компании достигла 11 миллионов рублей.

Фото: pixabay


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