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В Москве суд рассмотрит протоколы против Google и фонда "Викимедия"

фото ЗакС политика В Москве суд рассмотрит протоколы против Google и фонда "Викимедия"

Мировой судья Таганского района в Москве рассмотрит 21 апреля по два административных протокола против Google и фонда "Викимедия" (Wikimedia Foundation Inc.), сообщил в пятницу "Интерфакс". IT-гиганта и онлайн-энциклопедию обвиняют в отказе удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине.

Протоколы на фонд "Викимедия" составлены за неудаление запрещенной в России информации (ч.2 ст.13.41), по ним организации грозит штраф до восьми миллионов рублей. Протоколы против Google касаются неудаления информации или интернет-страницы с призывами к экстремистской деятельности (ч.2 и ч.4 ст.13.41), по ним компанию могут оштрафовать на сумму до 12 миллионов рублей.

Накануне Роскомнадзор составил два протокола против Google из-за неудаления запрещенной информации. До этого ведомство прислало "Википедии" два уведомления о необходимости удалить запрещенную информацию из статьи о президенте Владимире Путине.


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