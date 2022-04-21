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Новости 11:52

Набиуллина заявила об отсутствии угрозы дефолта в России

фото ЗакС политика Набиуллина заявила об отсутствии угрозы дефолта в России

Дефолт России не грозит, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина 21 апреля в ходе выступления перед депутатами Госдумы.

"Что касается возможности дефолта — у России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит", — приводит слова главы регулятора "Финам".

Разговоры о возможности дефолта в России начались после начала спецоперации на Украины и последовавшего за этим ряда санкций. В частности, 17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала банкротство РФ "вопросом времени". В то же время в российском руководстве придерживаются иного мнения. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 11 апреля, что объективных причин для дефолта нет.

По данным Минфина, на 1 февраля внешний госдолг России составлял 59,5 миллиарда долларов, в том числе 38,97 миллиардов долларов по внешним облигационным займам. Всего у страны насчитывается 15 действующих облигационных займов со сроками погашения с 2022 по 2047 год.


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