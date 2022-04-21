"Яндекс.Еду" оштрафовали из-за утечки личных данных клиентов

Суд в Москве назначил сервису "Яндекс.Еда" штраф в размере 60 тысяч рублей. Компанию признали виновной в утечке персональных данных пользователей, передает РИА "Новости".

Коллективный иск к сервису доставки в марте подали несколько десятков человек, которые оказались недовольны попаданием в открытый доступ информации о своих заказах, а также паспортных и контактных данных. Каждый из 33 заявителей требовал взыскать в свою пользу по 100 тысяч рублей.

В начале весны "Яндекс.Еда" объяснила скандальный инцидент недобросовестностью одного из сотрудников.