ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:35

Прокурор запросил депутату Рашкину 3,5 года условно

фото ЗакС политика Прокурор запросил депутату Рашкину 3,5 года условно

Обвинение попросило Калининский райсуд Саратовской области признать депутата Валерия Рашкина (КПРФ) виновным по делу о незаконной охоте на лося, сообщил "Коммерсантъ". Наказать парламентария прокурор предложил 3,5 годами условного срока.

Рашкин в ответ попросил назначить ему штраф. Также он пообещал возместить нанесенный охотхозяйству ущерб.

Второму фигуранту уголовного дела, предпринимателю Александру Гношеву, обвинение запросило штраф в размере одного миллиона рублей. Оглашение приговора намечено на 22 апреля.

Рашкин и Гношев были задержаны в Саратовской области в конце октября 2021 года с разделанной тушей лося в багажнике машины. Спустя почти месяц депутат признал, что застрелил животное, при этом заявив, что принял его за кабана.

Парламентарий обвиняется в незаконной охоте в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ), максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы или штраф в размере одного миллиона рублей. Несколькими днями ранее Рашкин заявил, что пожаловался в правительство на чиновников Саратовской области, которые отказываются принимать к него специально купленную лосиху.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама