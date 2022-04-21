Прокурор запросил депутату Рашкину 3,5 года условно

Обвинение попросило Калининский райсуд Саратовской области признать депутата Валерия Рашкина (КПРФ) виновным по делу о незаконной охоте на лося, сообщил "Коммерсантъ". Наказать парламентария прокурор предложил 3,5 годами условного срока.

Рашкин в ответ попросил назначить ему штраф. Также он пообещал возместить нанесенный охотхозяйству ущерб.

Второму фигуранту уголовного дела, предпринимателю Александру Гношеву, обвинение запросило штраф в размере одного миллиона рублей. Оглашение приговора намечено на 22 апреля.

Рашкин и Гношев были задержаны в Саратовской области в конце октября 2021 года с разделанной тушей лося в багажнике машины. Спустя почти месяц депутат признал, что застрелил животное, при этом заявив, что принял его за кабана.

Парламентарий обвиняется в незаконной охоте в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ), максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы или штраф в размере одного миллиона рублей. Несколькими днями ранее Рашкин заявил, что пожаловался в правительство на чиновников Саратовской области, которые отказываются принимать к него специально купленную лосиху.