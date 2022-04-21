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Новости 14:01

Госдума переутвердила Набиуллину в должности главы Центробанка

фото ЗакС политика Госдума переутвердила Набиуллину в должности главы Центробанка

Госдума в четверг продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы Банка России еще на пять лет, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Новый срок переутвержденной главы ЦБ начнет свой отсчет с 24 июня.

Президент Владимир Путин внес кандидатуру Набиуллиной на рассмотрение Госдумы 18 марта. По закону, одно и то же лицо не может возглавлять Банк России более трех сроков подряд. Таким образом, предстоящий срок для Набиуллиной, занимающей пост председателя ЦБ с 2013 года, станет последним.

Как отметило ТАСС, переназначение Набиуллиной поддержали фракции "Единой России", "Новых людей" и ЛДПР в Госдуме. В то же время глава фракции "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов объявил, что его однопартийцы не поддержат предлагаемую кандидатуру главы ЦБ. Отказали Набиуллиной в поддержке и представители КПРФ.

Ранее Набиуллина выступала с отчетом за 2021 год перед депутатами Госдумы. Среди прочего, она отрицательно высказалась относительно возможности дефолта в России.

Фото: duma.gov.ru


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