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Новости 15:21

В России отменили все ближайшие концерты "Машины времени"

фото ЗакС политика В России отменили все ближайшие концерты "Машины времени"

Все запланированные в России концерты группы "Машина времени" отменены, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее представителя. Произошло это, как следует из сообщения, не по воле музыкантов, известных своей пацифистской позицией. Накануне лидер коллектива Андрей Макаревич вспомнил, что история запретов на его выступления насчитывает по меньшей мере сорок лет, а последний всплеск административного давления он вместе с коллегами испытал в 2014-2015 годах, причем тоже на фоне украинских событий.

"Все было чудесно до 2014 — Крым, Донбасс. Годика на полтора нас записали в "друзья хунты". Прошло и это. Я к тому, что когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить — ничего нового. Давно живем", – написал Макаревич в своем Telegram-канале.

Ранее об отмене концерта в Тюмени рассказал фронтмен ДДТ Юрий Шевчук. Концерт сорвался после того, как он отказался выступать в концертном зале, в котором заблаговременно вывесили огромную букву Z.

фото: Андрей Макаревич / YouTube (скриншот)


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