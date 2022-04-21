Петербурженке, приковавшей себя к решетке на пацифистской акции, назначили штраф

В Смольнинском районном суде Петербурга вынесли еще два решения по административным делам о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Полину Барабаш оштрафовали на 30 тысяч рублей. Девушка в начале апреля приковала себя к ограде на Суворовском проспекте, что вызвало недовольство у нескольких проходивших мимо мужчин в форме. Последние также вступили в конфликт с освещавшими перформанс журналистами.

Аналогичный штраф достался Никите Николаеву. Правонарушением с его стороны суд счел демонстрацию пацифистской надписи на заднем стекле автомобиля.