У журналистов ЗАКС.Ру и SOTA попытались отобрать камеру и телефон во время освещения пацифистской акции

Трое неизвестных людей в форме 2 апреля отобрали камеру и пресс-карту у корреспондента ЗАКС.Ру Константина Ленькова и телефон у журналистки SOTA Виктории Арефьевой во время освещения пацифистской акции на Суворовском проспекте.

Во время акции активистка движения "Весна" Лина Барабаш вывесила плакат и приковала себя к ограде. Мероприятие снимали журналист ЗАКС.Ру и корреспондентка SOTA Виктория Арефьева. Появившиеся на месте трое мужчин в форме (у одного из них был значок "патруль"), чье внимание привлек плакат, стали требовать от журналистов снять плакат. Сотрудники СМИ отказались, так как к акции не имеют отношения. Один из людей в форме повалил на землю корреспондента ЗАКС.Ру, отобрал у него камеру и пресс-карту. У журналистки SOTA отобрали телефон. Затем трое неизвестных в форме решили удалиться. Журналисты последовали за ними, требуя вернуть им технику, и вызвали полицию.

Прибывшие сотрудники полиции опросили участников инцидента и вернули технику журналистам. Телефон корреспондентки SOTA Виктории Арефьевой оказался в итоге случившегося разбит, она отправилась в отдел полиции писать заявление.

Активистка Лина Барабаш была задержана полицией.