ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:37

У журналистов ЗАКС.Ру и SOTA попытались отобрать камеру и телефон во время освещения пацифистской акции

фото ЗакС политика У журналистов ЗАКС.Ру и SOTA попытались отобрать камеру и телефон во время освещения пацифистской акции

Трое неизвестных людей в форме 2 апреля отобрали камеру и пресс-карту у корреспондента ЗАКС.Ру Константина Ленькова и телефон у журналистки SOTA Виктории Арефьевой во время освещения пацифистской акции на Суворовском проспекте. 

Во время акции активистка движения "Весна" Лина Барабаш вывесила плакат и приковала себя к ограде. Мероприятие снимали журналист ЗАКС.Ру и корреспондентка SOTA Виктория Арефьева. Появившиеся на месте трое мужчин в форме (у одного из них был значок "патруль"), чье внимание привлек плакат, стали требовать от журналистов снять плакат. Сотрудники СМИ отказались, так как к акции не имеют отношения. Один из людей в форме повалил на землю корреспондента ЗАКС.Ру, отобрал у него камеру и пресс-карту. У журналистки SOTA отобрали телефон. Затем трое неизвестных в форме решили удалиться. Журналисты последовали за ними, требуя вернуть им технику, и вызвали полицию. 

Прибывшие сотрудники полиции опросили участников инцидента и вернули технику журналистам. Телефон корреспондентки SOTA Виктории Арефьевой оказался в итоге случившегося разбит, она отправилась в отдел полиции писать заявление.

Активистка Лина Барабаш была задержана полицией. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама