Шишкина призвала Смольный отказаться от любого строительства у гостиницы "Охтинская"

Депутат петербургского парламента Марина Шишкина направила вице-губернатору Николаю Линченко, посвященное земельному участку возле "Охтинская", против застройки которого годами выступают местные жители и градозащитники. Депутат обращает внимание, что городское правительство отказалось от идеи строительства на этом месте судебного квартала, о чем говорят документы КГА, датируемые 11 апреля. В связи с этим лидер петербургских эсеров просит чиновников наконец уступить гражданам, желающим видеть на спорной местности парк, и не инициировать здесь никакого другого строительства.

"Призываю Николая Линченко пойти навстречу жителям Красногвардейского района, отменить в уникальном историческом месте капитальное строительство и создать там общественное пространство с зеленой зоной. Полагаю, что защитить участок от застройки можно путем внесения изменений в градостроительную документацию", - написала политик в своем Telegram-канале.

В защиту своей позиции Шишкина добавила, что в марте возле гостиницы начались раскопки, которые ведет Институт истории и материальной культуры РАН. Депутат предупреждает, что земля может представлять собой историко-археологическую ценность, а значит, в таком случае законно построить на ней ничего не получится.