Минюст предложил частично отменить маркировку иноагентов в соцсетях

Министерство юстиции представило доклад президенту Владимиру Путину с предложениями о реформировании законодательства об иноагентах, сообщил 21 апреля замглавы Минюста Олег Свириденко, сообщило РИА "Новости". Слова представителя ведомства прозвучали на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству.

По словам Свириденко, Минюст проанализировал действующее законодательство об иноагентах и направил президенту отчет о проделанной работе. В числе подготовленных предложений министерство, в частности, рекомендовало упростить порядок выхода физлиц из реестра иноагентов.

"Мы в докладе президенту предусмотрели выход для всех субъектов, в том числе <...> упрощенный порядок выхода для физических лиц, вошедших туда впервые. Причем этот упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения [в реестре], — рассказал замглавы ведомства. В качестве обоснования для выхода из перечня иноагентов он указал на возможность судебной ошибки. В этом случае гражданин должен подать заявление об исключении себя из списка и ждать решения министра или замминистра. "Полное обнуление. При наличии ошибки", — уточнил Свириденко.

Другая новация касается возможности частичной отмены указания на иноагентский статус в соцсетях, продолжил замминистра. Необходимость послаблений он объяснил желанием избежать "комических случаев бытовых контентов". "В докладе было предложено, что маркировка [будет использоваться] в режиме только профессиональной деятельности, либо той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иностранным агентом, — объявил чиновник. — Все остальное в нашем понимании и той концепции, которая предложена, исключено".

Сейчас в России существует четыре различных списка иноагентов. В четверг в Госдуме предложили объединить их в один, попутно запретив иностранным агентам "влиять на детей".