ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:42

Авиакомпании получат 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов на перелеты

фото ЗакС политика Авиакомпании получат 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов на перелеты

Правительство выделит российским авиакомпаниям около 100 миллиардов рублей для частичной компенсации расходов на внутрироссийские перелеты, сообщил 21 апреля глава кабмина Михаил Мишустин. Слова премьер-министра приводит ТАСС.

По словам Мишустина, авиационная отрасль столкнулась с заметными запретами, включая поставки запчастей и техобслуживание самолетов. "Сегодня по поручению президента правительство выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей", — анонсировал он.

Программа частичной компенсации затрат на полеты будет действовать с апреля по октябрь, пообещал глава правительства. "То есть охватит основные периоды отпусков и каникул школьников", — уточнил он.

Это не первый случай предоставления средств авиакомпаниям. Так, неделей ранее Мишустин обещал выделить 19,5 миллиардов рублей авиакомпаниям на выплату компенсаций пассажирам за отмененные по причине санкций рейсы.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама