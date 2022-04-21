Авиакомпании получат 100 миллиардов рублей на компенсацию расходов на перелеты

Правительство выделит российским авиакомпаниям около 100 миллиардов рублей для частичной компенсации расходов на внутрироссийские перелеты, сообщил 21 апреля глава кабмина Михаил Мишустин. Слова премьер-министра приводит ТАСС.

По словам Мишустина, авиационная отрасль столкнулась с заметными запретами, включая поставки запчастей и техобслуживание самолетов. "Сегодня по поручению президента правительство выделит российским авиакомпаниям 100 миллиардов рублей", — анонсировал он.

Программа частичной компенсации затрат на полеты будет действовать с апреля по октябрь, пообещал глава правительства. "То есть охватит основные периоды отпусков и каникул школьников", — уточнил он.

Это не первый случай предоставления средств авиакомпаниям. Так, неделей ранее Мишустин обещал выделить 19,5 миллиардов рублей авиакомпаниям на выплату компенсаций пассажирам за отмененные по причине санкций рейсы.

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