Телеведущий Гуревич, выступивший с пацифистскими заявлениями, уволился с ВГТРК

Телеведущий Александр Гуревич, чьи пацифистские комментарии под выпусками собственных передач на YouTube накануне привлекли внимание СМИ, уволился из ВГТРК. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Роман Супер. Он добавил, что "Россия 1" удалила все выпуски программы "Сто к одному" со своего YouTube-канала, под которыми Гуревич публиковал свои комментарии в виде пацифистских обращений к широкой аудитории.

Напомним, в своих текстах телеведущий указывал на неуместность развлекательного контента в условиях военной спецоперации и уверял, что продолжающие выходить телевыпуски "Сто к одному" были сняты еще до ее начала.