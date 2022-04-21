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Новости 19:23

За последние тридцать лет в Петербурге участились и жара, и дожди

фото ЗакС политика За последние тридцать лет в Петербурге участились и жара, и дожди

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов проанализировал климатические изменения, которые переживает город за последние десятилетия. Он наметил две тенденции, которые идут по нарастающей: в XXI веке становится все больше аномально жарких дней при суммарном росте выпадающих осадков.

"Во второй половине XX века в городе довольно часто годовое количество осадков превышало 650–700 мм, в XXI веке мы уже говорим о превышении отметки в 800 мм за год", – рассказал специалист "Интерфаксу".

Аналогичным образом с 1989 года раз за разом обновляется рекорд жары и растет число знойных дней. Происходит, по наблюдениям Колесова, это не каждое лето: между рекордными засухами обычно выпадают годы спадов.

"Летом стало больше дней с 30-градусной жарой; позднее начинается климатическая зима: часто из-за смещения циклонов, западных ветров, выноса теплого влажного воздуха с Атлантики ее начало приходится на первые числа января", - гласит рассказ метеоролога.

По словам Колесова, во взрослую жизнь вышли уже одно-два поколения петербуржцев, совершенно не знакомых с климатической нормой прежних лет и не привыкших к тому, что зима может начинаться вовремя.

Отметим, что в минувшем холодном сезоне первый снег выпал в конце ноября и продолжался с редкими перерывами до самого конца зимы.


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