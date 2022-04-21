Группа поддержки Скочиленко пожаловалась в полицию и прокуратуру на условия ее содержания

Защитники петербургской художницы Александры Скочиленко, которая находится в ИВС и нуждается в специальном безглютеновом питании, обратились в прокуратуру, УМВД по Василеостровскому району, а также к городскому омбудсмену с жалобами на условия ее содержания. Как уже сообщалось ранее, сотрудники изолятора не пропускают к активистке значительную часть из той еды, которую ей посылают в передачах.

"Объяснили, чем это грозит (истощением, анемией, остеопорозом, раком, полиорганной недостаточностью, смертью)", - говорится в Telegram-канале ее группы поддержки.

Накануне стало известно, что с арестанткой случился приступ, связанный с невозможностью соблюдать вынужденную пожизненную диету в нынешних условиях. Друзья Скочиленко апеллируют в своих обращениях к 21 статье Конституции, полагая, что в месте лишения свободы имеет место жестокое обращение с ней.

Напомним, что петербурженку преследуют по статье 207.3 УК о распространении фейков о действиях армии: 31-летняя художница заменяла ценники в супермаркете на листовки с ложными, по версии следствия, сведениями о военной спецоперации на Украине. Скочиленко задержали, вычислив ее личность после поступившего доноса. Теперь ей грозит до десяти лет заключения. Петицию с требованием как минимум поменять ей меру пресечения подписало уже 81 тысячи человек.