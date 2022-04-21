Беглов приехал на долгожданное открытие фонтана у здания РНБ

В Петербурге стартовал сезон фонтанов, о чем сообщила пресс-служба городской администрации. К этому событию приурочили открытие после ремонта фонтана перед зданием Российской национальной библиотеки, к которому начали готовиться еще два года назад. Церемонию посетили главы исполнительной и законодательной ветвей петербургской власти, Александр Беглов и Александр Бельский.

"Специалисты "Водоканала" и "Ленсвета" сделали жителям подарок к 1 мая – прекрасный фонтан, украшенный подсветкой", - произнес губернатор.

В свою очередь, Бельский назвал Петербург столицей фонтанов и предположил, что теперь перед библиотекой будет собираться и отдыхать больше молодежи.

Беглов призвал петербуржцев принять участие в голосовании за лучшее название для приведенного в порядок объекта: ему важно, чтобы у фонтана рядом с Парком Победы оно было "красивым". Сделать это в ближайшее время можно будет на его странице "ВКонтакте".

С 22 апреля начнет работу еще 61 фонтан.

фото: пресс-служба Смольного