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Новости 9:47

Почти 20 тысяч человек эвакуировали из петербургских школ после сообщения о "минировании"

фото ЗакС политика Почти 20 тысяч человек эвакуировали из петербургских школ после сообщения о "минировании"

Минувшим днём, 21 апреля, в петербургских школах вновь прервался учебный процесс из-за поступившего в полицию сообщения "взрывоопасного" характера, делится "Фонтанка".

Как итог, правоохранители выезжали на проверку по 1 030 адресам, где находятся городские учебные заведения. Всех находившихся в зданиях предварительно эвакуировали.

Всего на улице оказались 19,5 тысячи человек. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что 20 апреля из-за сообщения о "минировании" эвакуировали посетителей Эрмитажа.


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