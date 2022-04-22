Почти 20 тысяч человек эвакуировали из петербургских школ после сообщения о "минировании"

Минувшим днём, 21 апреля, в петербургских школах вновь прервался учебный процесс из-за поступившего в полицию сообщения "взрывоопасного" характера, делится "Фонтанка".

Как итог, правоохранители выезжали на проверку по 1 030 адресам, где находятся городские учебные заведения. Всех находившихся в зданиях предварительно эвакуировали.

Всего на улице оказались 19,5 тысячи человек. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что 20 апреля из-за сообщения о "минировании" эвакуировали посетителей Эрмитажа.