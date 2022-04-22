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Производитель Zewa и Libero покидает российский рынок

фото ЗакС политика Производитель Zewa и Libero покидает российский рынок

Шведская компания Essity объявила об уходе из России в связи с ухудшением условий ведения бизнеса, сообщил 22 апреля ТАСС. Фирма владеет такими брендами, как Zewa, Libero, Libresse, TENA и Tork.

"Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 миллиарда шведских крон (147 миллионов долларов). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка", — заявил глава компании Магнус Грот.

В 2021 году объем продаж Essity в России составил 2,8 миллиарда крон, что приблизительно соответствует 29,5 миллиона долларов. Это около 2% от общемирового объема за год.

В России компания владеет тремя заводами, всего в местном подразделении работают около 1 300 человек. Работу в РФ Essity начала в 1994 году.

Ранее в Минпромторге заявили, что IKEA и владеющая несколькими брендами одежды Inditex ищут способы вновь открыться в России.

Фото: essity.ru


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