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Новости 12:21

В Минобороны заявили о намерении установить контроль над Донбассом и югом Украины

фото ЗакС политика В Минобороны заявили о намерении установить контроль над Донбассом и югом Украины

Целями второго этапа спецоперации является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной и обеспечение сухопутного коридора к Крыму, сообщило 22 апреля ТАСС со ссылкой на замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Рустама Миннекаева.

"[Контроль над Донбассом] позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинских [военных сил], черноморские порты, через которые осуществляются поставки сельскохозяйственной, металлургической продукции в [другие] страны", — сообщил генерал-майор.

При этом контроль над югом Украины обеспечит "еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", продолжил Миннекаев. Военный предположил, что "мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был".

О начале новой фазы спецоперации на Украине заявил 19 апреля глава российского МИД Сергей Лавров.


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