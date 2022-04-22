"Есть закон, который выполняется": Песков прокомментировал уголовное дело против Кара-Мурзы

Действия Следственного комитета находятся в соответствии с законом, прокомментировал 22 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возбуждение уголовного дела против оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Ранее стало известно, что политик стал фигурантом дела о распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ).

"Есть закон, который выполняется. Следственный комитет реализует свои полномочия и обязанности в соответствии с этим законом. Так мы к этому относимся", — приводит РИА "Новости" слова представителя Кремля, сказанные в ходе общения с журналистами. Последние интересовались, не может ли преследование по статье о фейках про армию стать политическим и использоваться властью против инакомыслящих.

Кара-Мурза был задержан возле своего дома 11 апреля, на следующий день суд назначил ему 15 суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Сегодня адвокат Вадим Прохоров сообщил о заведении против политика уголовного дела.