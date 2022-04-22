Кара-Мурза стал фигурантом дела о фейках про армию

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ) против политика Владимира Кара-Мурзы, сообщила 22 апреля "Медиазона"* со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

Сейчас оппозиционер находится в главном следственном управлении СК в Москве. Прохоров сообщил, что выехал к нему для защиты. "Видимо, в сегодняшнее заседание Мосгорсуда его не доставят — хотя мы будем настаивать", — отметил он.

Кара-Мурзу задержали возле его дома в Москве 11 апреля, на следующий день суд назначил ему 15 суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Согласно полицейскому протоколу, неповиновение выражалось, в частности, в "изменении траектории движения" при виде правоохранителей. В среду стало известно об обжаловании Кара-Мурзой ареста.

*Минюст внес издание "Медиазона" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента