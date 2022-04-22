Медиаменеджер Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о фейках про армию

Журналист и медиаменеджер Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков про российскую армию, информирует телеграм-канал Baza.

Поводом стал опубликованный в одной из его соцсетей пост о событиях в украинской Буче.

Красильщику инкриминирую часть 1 статьи 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВC РФ". В рамках данной статьи обвиняемому может грозить наказание на срок до 3 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в пятницу, 22 апреля, фигурантом уголовного дела по аналогичной статье стал политолог Владимир Кара-Мурза.

Фото: Илья Красильщик / "ВКонтакте"