Рашкин лишится депутатских полномочий из-за приговора по делу о незаконной охоте

Депутат Валерий Рашкин (КПРФ) подал апелляцию на решение Калининского райсуда Саратовской области, сообщило 22 апреля РИА Новости. Утром в пятницу коммуниста приговорили к трем годам условно по делу о незаконной охоте в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

Рашкина озвученный приговор не устроил. Вынесенное решение он назвал "незаконным" и "несоразмерным совершенному правонарушению на охоте". "Мы вместе с адвокатами обжаловали это решение суда в апелляционной инстанции. У нас ее приняли в канцелярии", — сообщил он и добавил, что намерен добиваться смены наказания в виде условного срока на штраф.

Также парламентарий заявил об "обвинительном" характере приговора. "[Решение суда] однозначно ведет к лишению мандата депутата Государственной думы, — сказал Рашкин. — Оно будет введено в действие после того, как будет рассмотрена апелляционная жалоба и войдет решение в силу".

Возможность лишения Рашкина имеющегося мандата подтвердил член комиссии Госдумы по мандатным вопросам Сергей Каргинов. "Любой приговор, который вступит в силу, влечет за собой снятие полномочий депутата", — приводит его слова ТАСС.

Рашкин был задержан в конце октября в Саратовской области с разделанной тушей в багажнике машины. Следствием этого стало уголовное дело о незаконной охоте, фигурантом которого стал думский коммунист. Приговор был оглашен утром в пятницу, накануне прокуратура запросила для депутата наказание в виде 3,5 года условно.