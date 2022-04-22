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Новости 13:42

Восемь коек второй день пустуют в петербургских стационарах

фото ЗакС политика Восемь коек второй день пустуют в петербургских стационарах

В петербургских стационарах  занята 1 501 койка для пациентов с коронавирусом из имеющихся 1 509, следует из опубликованного 22 апреля сообщения городского оперштаба. Что характерно, ровно те же цифры назывались и днем ранее.

Как и днем ранее, к аппаратам ИВЛ подключены 43 пациента. Количество больных в реанимации выросло на одного и составляет 203 человек. Госпитализированы 184 человека (накануне — 171), выписаны 147 (накануне — 145).

Уменьшилось количество амбулаторных пациентов (с 7 223 накануне до 7 010 в пятницу) и число больных, получающих бесплатную лекарственную терапию на дому (с 7 086 до 6 860 соответственно). Кроме того, с 63 до 50 человек уменьшилось количество находящихся на карантине горожан.

Фото: pixabay


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