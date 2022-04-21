В Петербурге почти закончились свободные койки для пациентов с COVID-19

Из 1 509 имеющихся в Петербурге коек в стационарах для лечения пациентов с COVID-19 занята 1 501, сообщил 21 апреля городской оперштаб по борьбе с коронавирусом. За прошедшие сутки был госпитализирован 171 пациент, выписались 145. Кроме того, 202 больных находятся в реанимации, 43 подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 7 223 пациента, бесплатную лекарственную терапию на дому получают 7 086 человек. На карантине находятся 63 горожанина.

С конца марта стационары в Петербурге возвращаются к обычному режиму работы. Начиная с понедельника, 18 апреля, были обратно перепрофилированы более 350 инфекционных коек в двух медучреждениях города.

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