Еще два стационара в Петербурге перестали принимать коронавирусных больных

В Петербурге продолжает сокращаться число медучреждений, принимающих пациентов с симптомами коронавируса и пневмонии, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу профильного комитета.

С понедельника 18 апреля 203 инфекционные койки в Госпитале для ветеранов войн и 165 инфекционных коек в больнице № 15 обратно перепрофилировали для планового приема больных. Таким образом, людей с COVID-19 принимают только в семи стационарах, чей суммарный коечный фонд составляет 1491 место. Между тем, по итогам воскресенья, согласно данным Смольного, в городе числилось 1550 коронавирусных больных, находящихся в стенах больниц.

"Эта цифра постоянно меняется. В понедельник традиционно большая выписка", - пояснили в комздраве.

Тем временем число ковид-госпитализаций, фиксируемых ежедневно, в городе растет вторую неделю подряд.