Петербург вновь лидирует по количеству заболевших коронавирусом

Петербург сохранил за собой первенство среди регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом, следует из опубликованных 18 апреля данных федерального оперштаба. За день в городе выявили 628 новых пациентов, что больше, чем в Москве (497) и в Воронежской области (316).

Одновременно в городе снизилось количество выздоровлений. Если в воскресенье сообщалось о 636 излечившихся пациентах, то в понедельник — о 492. Госпитализировано 70 больных (в воскресенье — 69), скончались 16 пациентов (в воскресенье сообщили о 15 умерших).

Всего по России за сутки выявлено 9 434 новых случая болезни, излечились 14 324 человека. Госпитализированы 1 058 больных, скончались 213 человек.