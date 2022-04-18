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Новости 11:49

Петербург вновь лидирует по количеству заболевших коронавирусом

фото ЗакС политика Петербург вновь лидирует по количеству заболевших коронавирусом

Петербург сохранил за собой первенство среди регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом, следует из опубликованных 18 апреля данных федерального оперштаба. За день в городе выявили 628 новых пациентов, что больше, чем в Москве (497) и в Воронежской области (316).

Одновременно в городе снизилось количество выздоровлений. Если в воскресенье сообщалось о 636 излечившихся пациентах, то в понедельник — о 492. Госпитализировано 70 больных (в воскресенье — 69), скончались 16 пациентов (в воскресенье сообщили о 15 умерших).

Всего по России за сутки выявлено 9 434 новых случая болезни, излечились 14 324 человека. Госпитализированы 1 058 больных, скончались 213 человек.


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