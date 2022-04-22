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Петростат: Средняя зарплата петербуржца в феврале составила 79 363 рубля

фото ЗакС политика Петростат: Средняя зарплата петербуржца в феврале составила 79 363 рубля

Петростат представил обновлённые данные по уровню зарплат в Северной столице по состоянию на февраль 2022 года. Статистику приводит пресс-служба инстанции в пятницу, 22 апреля.

Так, средний оклад жителя Петербурга двумя месяцами ранее составлял 79 363 рубля, а у жителей Ленинградской области – 52 340 рублей. 

За год среднестатистическая зарплата выросла на 1,1%, уточнили аналитики.

Рядовой житель Ленобласти в феврале получил 97,3% от своего январского заработка и 99,9% – сравнивая с уровнем февраля 2021 года.

Добавим, в марте в Смольном известили, что среднемесячная номинальная заработная плата в Петербурге в 2021 году составила 76 тысяч рублей. 


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