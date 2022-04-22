Роспотребнадзор допустил подъем заболеваемости ковидом в Петербурге после майских праздников

Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась, но не исключен новый рост заболеваемости после майских праздников, заявила 22 апреля глава отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

"У нас пока преобладает штамм омикрон и стелс-омикрон. И, как мы видим, переносится он благоприятно", — приводит слова специалиста "Интерфакс". Катаева отметила снижение заболеваемости и связанное с этим смягчение ограничений, но напомнила, что "ковид никуда не делся".

"Хочу напомнить аналогичный период 2021 года, когда как раз одна из волн у нас началась после майских праздников", — предостерегла чиновница.

В пятницу губернатор Александр Беглов подписал изменения в постановление № 121, регламентирующее противодействие коронавирусу. В частности, с 25 апреля в Петербурге разрешат работу танцполов и просмотр культурных, зрелищно-развлекательных и спортивных мероприятий не на зрительских местах, проведение музейных экскурсий группами более 20 человек и индивидуальное посещение выставок. Масочный режим в городе продлен до середины мая.

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