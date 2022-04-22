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Новости 10:16

Беглов продлил масочный режим до середины мая, но разрешил открыть танцполы

фото ЗакС политика Беглов продлил масочный режим до середины мая, но разрешил открыть танцполы

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление о мерах противодействия коронавирусу. Новое распоряжение было опубликовано на сайте Смольного 22 апреля.

Большинство действующих ограничений сохранится до 15 мая. В том числе губернатор решил продлить обязанность носить маски в публичных местах и общественном транспорте.

Несколько запретов будут сняты с 25 апреля. В частности, разрешается работа танцполов и просмотр культурных, зрелищно-развлекательных и спортивных мероприятий не на зрительских местах. Также устраивать развлекательные мероприятия можно будет на речных трамвайчиках. Будут разрешены экскурсии в музеях группами более 20 человек, а также индивидуальное посещение выставок.

Сняты ограничения с проведения мероприятий в караоке, барах и ресторанах. Культурные и зрелищные мероприятия можно будет проводить численностью более 300 человек на любых площадках, в том числе на открытом воздухе. Для этого организатору следует получить разрешение комитета по культуре.


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