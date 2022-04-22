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Новости 15:22

Ленобласть собралась компенсировать сиротам аренду жилья

фото ЗакС политика Ленобласть собралась компенсировать сиротам аренду жилья

Правительство Ленобласти объявило о введении мер соцподдержки для детей-сирот. Как сообщили 22 апреля в пресс-службе региональной администрации, планируется установить выплаты в размере 10-15 тысяч рублей для компенсации аренды жилья.

Как отметил глава региона Александр Дрозденко, согласно закону дети-сироты с 18 лет должны получать жилье от государства, но "по объективным причинам" процесс передачи может растянуться на срок до пяти месяцев. "Поэтому и была разработана альтернативная помощь в виде оплаты арендного жилья, — заявил он. — Ребята, которые стремятся к самостоятельной жизни, могут ею воспользоваться".

Ранее Дрозденко запретил участвовать в оплачиваемых из бюджета строительных работах владельцам карьеров, которые подняли цены на песок и щебень.

Фото: pixabay


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