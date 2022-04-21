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Новости 18:26

Дрозденко запретил закупки песка и щебня у поднявших цены компаний

фото ЗакС политика Дрозденко запретил закупки песка и щебня у поднявших цены компаний

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял ряд мер против собственников карьеров, поднявших цены на песок и щебень для строительных работ. Об этом стало известно из Teleram-канала чиновника, который с недавних пор обзавелся латинской согласной Z в названии.

"Ряд "талантливых" собственников карьеров, они же собственники строительных компаний, увеличили стоимость песка и щебня от 25% до 100%", — сообщил Дрозденко.

В ответ губернатор заявил о запрете работать с такими компаниями там, где финансирование объектов ведется за счет бюджета. "Поручил подготовить список таких компаний и ограничить им допуск к получению новых участков для добычи и разработки карьеров, включая расширение и изыскания", — добавил он.

Ранее в Петербурге сотрудники комитета по тарифам приступили к профилактическим проверкам аптек из-за сообщений о подорожании лекарств. Так как в стране действует мораторий на контрольные мероприятия, возбуждение административных дел и начисление штрафов коммерсантам не грозит.

Фото: pixabay


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