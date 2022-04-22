СМИ: Криптобиржа Binance передала Росфинмониторингу данные россиян для поисков спонсоров оппозиции

Региональный глава крупной криптобиржи Binance Глеб Костарев передал Росфинмониторингу данные пользователей из России для поисков источников финансирования оппозиции, сообщило 22 апреля Reuters. Агентство утверждает, что в апреле 2021 года Костарев встретился с представителем ведомства, которое хотело получить данные биржи для борьбы с преступностью.

В ходе встречи Костарев якобы согласился передать Росфинмониторингу требуемые данные об операциях в криптовалюте. Свое решение он будто бы позже объяснил своему бизнес-партнеру отсутствием "большого выбора".

По данным Reuters, в ту пору Росфинмониторинг пытался отследить переводы в биткоинах, переведенные оппозиционеру Алексею Навальному.

Костарев отказался комментировать полученную информацию. В Binance заявили, что не проводили встреч с российскими властями из-за Навального.

В свою очередь, Reuters утверждает, что встреча являлась частью работы криптобиржи по налаживанию взаимодействия с российскими властями. Сейчас Binance прекратила взаимодействие с российскими госорганами на фоне спецоперации на Украине, заверили представители криптобиржи.

Навальный накануне подал иск к Росфинмониторингу в связи с включением себя в список экстремистов и террористов.

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