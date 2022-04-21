Суд принял иск Навального к Росфинмониторингу

Суд в Москве зарегистрировал иск оппозиционера Алексея Навального, который оспаривает свое включение в реестр экстремистов и террористов, состоявшееся в январе. Об этом сообщает "Интерфакс", изучившее картотеку Мещанского суда столицы.

Примечательно, что в тот же день 21 апреля Владимирский областной суд отклонил апелляцию Навального по другому делу: политик оспаривал отказ покровской ИК-2 зачислять доходы от работы в СМИ на его лицевой счет.

Напомним, что Навальному заменили условный срок на реальный в феврале 2021 года по делу "Ив Роше". До того, как признать его экстремистом и террористом, РФ признала экстремистскими его структуры, что случилось минувшим летом. Наконец, в марте нынешнего года суд приговорил Навального к девяти годам заключения по очередному экономическому делу, решив, что он мошенническим образом распоряжался пожертвованиями сторонников. Это дело объединили в одно производство с делом об оскорблении судьи.