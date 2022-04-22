Упоротый лис, котики, анекдоты: Пользователи массово забрасывают мемами бот ЕР для доносов о фейках

В заблокированном в РФ Twitter пользователи массово публикуют скриншоты сообщений, которые они посылают в запущенный накануне телеграм-бот "Единой России", который принимает "сигналы о фейковых сообщениях". Фотографиями из соцсетей делится "Бумага".

Вместо "рапортов" о размещении недостоверной информации в бот отправляли, к примеру, мемы с котиками, фото "Упоротого лиса" и анекдоты.

При приёме жалоб бот предлагает написать сообщение с сутью проблемы, после чего отправителя просят загрузить скриншоты либо фото доказательств фейков, впоследствии прикрепив личные данные.

Комментируя запуск бота, секретарь петербургского отделения ЕР Сергей Боярский объяснил его необходимость расхожей среди чиновников фразой про "информационную войну", которая постоянно используется в госмедиа.

Пример жалобы, отправленной в бот ЕР