В Петербурге в память о Жириновском пройдут фотовыставка и кинопоказ

В память об усопшем лидере ЛДПР Владимире Жириновском в Петербурге будут организованы фотовыставка и кинопоказ, информирует пресс-служба регионального отделения партии.

25 апреля в помещениях на улице Маркина, 12, которые занимают городские либерал-демократы, с 14:00 открывается выставка в честь политика. В холле здания также организуют минималистичный музей, на котором можно будет ознакомиться с продукцией ЛДПР разных лет.

Позднее, в 18:00, в актовом зале всем желающим покажут докфильм "Хроника будущего" о Жириновском.

Напомним, выставка в память о политике на сегодняшний день идёт в петербургском Музее политической истории.