ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:35

В Петербурге открылась выставка в память о Владимире Жириновском

фото ЗакС политика В Петербурге открылась выставка в память о Владимире Жириновском

На площадях петербургского Музея политической истории открылась выставка в память о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который скончался 6 апреля. Экспозиция появилась на свет благодаря старшему научному сотруднику Леониду Кудзеевичу, подготовившему её в кратчайший срок.

Посетителям продемонстрируют личные вещи усопшего политика, различные исторические брошюры. Ввиду того, что при жизни Жириновский тесно сотрудничал с музеем, учреждению было предоставлено множество предметов экспозиции по случаю 60-летия политика.

Отметим, что после смерти бессменного лидера ЛДПР на сервисе "Авито" стали массово публиковаться объявления о продаже вещей, которые якобы тесно связаны с ним. Например, петербуржец надеется выручить 1 млн рублей за визитку Жириновского с его автографом.

Политик скончался 6 апреля после продолжительной борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама