В Петербурге открылась выставка в память о Владимире Жириновском

На площадях петербургского Музея политической истории открылась выставка в память о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который скончался 6 апреля. Экспозиция появилась на свет благодаря старшему научному сотруднику Леониду Кудзеевичу, подготовившему её в кратчайший срок.

Посетителям продемонстрируют личные вещи усопшего политика, различные исторические брошюры. Ввиду того, что при жизни Жириновский тесно сотрудничал с музеем, учреждению было предоставлено множество предметов экспозиции по случаю 60-летия политика.

Отметим, что после смерти бессменного лидера ЛДПР на сервисе "Авито" стали массово публиковаться объявления о продаже вещей, которые якобы тесно связаны с ним. Например, петербуржец надеется выручить 1 млн рублей за визитку Жириновского с его автографом.

Политик скончался 6 апреля после продолжительной борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.