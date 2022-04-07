Петербуржец надеется выручить 1 млн рублей за визитку Жириновского с автографом политика

Житель Петербурга разместил на "Авито" объявление о продаже визитке лидера ЛДПР Владимира Жириновского с автографом политика.
"90-е года. Состояние хорошее", — указано в описании к объявлению.
Горожанин оценил предлагаемый товар в 1 млн рублей, отметив при этом, что готов и поторговаться.
Ранее на "Авито" выкладывали визитки Владимира Путина, однако "аппетиты" у авторов были скромнее — их продавали за 500 тысяч рублей и 50 тысяч рублей.
Жириновский, напомним, умер днём ранее, 6 апреля, после длительной борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.