Петербуржец надеется выручить 1 млн рублей за визитку Жириновского с автографом политика

Житель Петербурга разместил на "Авито" объявление о продаже визитке лидера ЛДПР Владимира Жириновского с автографом политика.

"90-е года. Состояние хорошее", — указано в описании к объявлению.

Горожанин оценил предлагаемый товар в 1 млн рублей, отметив при этом, что готов и поторговаться.

Ранее на "Авито" выкладывали визитки Владимира Путина, однако "аппетиты" у авторов были скромнее — их продавали за 500 тысяч рублей и 50 тысяч рублей.

Жириновский, напомним, умер днём ранее, 6 апреля, после длительной борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.

Фото: avito.ru