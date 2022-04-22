Либерал-демократы предложили закрепить в законодательстве статус США как "главного противника России"

Группа депутатов от ЛДПР внесла 22 апреля на рассмотрение Госдумы законопроект о признании США "главным врагом Российской Федерации". Карточка документа содержится в думской базе данных.

"Данный проект <...> предусматривает закрепление за Соединенными Штатами Америки термина главный противник Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу. Из нее же можно узнать, что принятие законопроекта "послужит стимулом для развития и укрепления политических позиций страны на мировой арене".

Сам проект предполагает внесение изменений в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

Ранее в Госдуме разработали законопроект, запрещающий иноагентам среди прочего "в какой бы то ни было форме" влиять на детей в России. Речь идет о преподавании и воспитании, а заодно об изготовлении контента для несовершеннолетних.