ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:45

Либерал-демократы предложили закрепить в законодательстве статус США как "главного противника России"

фото ЗакС политика Либерал-демократы предложили закрепить в законодательстве статус США как "главного противника России"

Группа депутатов от ЛДПР внесла 22 апреля на рассмотрение Госдумы законопроект о признании США "главным врагом Российской Федерации". Карточка документа содержится в думской базе данных.

"Данный проект <...> предусматривает закрепление за Соединенными Штатами Америки термина главный противник Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу. Из нее же можно узнать, что принятие законопроекта "послужит стимулом для развития и укрепления политических позиций страны на мировой арене".

Сам проект предполагает внесение изменений в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

Ранее в Госдуме разработали законопроект, запрещающий иноагентам среди прочего "в какой бы то ни было форме" влиять на детей в России. Речь идет о преподавании и воспитании, а заодно об изготовлении контента для несовершеннолетних.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама