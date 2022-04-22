Голикова заявила о росте количества работников в простое

Безработица в России несколько снизилась с начала марта, однако растет количество находящихся в простое или же трудящихся неполный день, сообщила 22 апреля вице-премьер Татьяна Голикова. Заявление прозвучало в ходе заседания межведомственной рабочей группы по реагирования на ситуацию на рынке труда.

Как рассказала Голикова, по состоянию на 1 марта в России числилось 682,8 тысячи зарегистрированных безработных. На 19 апреля их количество составило 678,2 тысячи человек.

"Но мы продолжаем фиксировать негативные тенденции: рост числа организаций, которые заявили об изменении режимов занятости работников, и, соответственно, увеличение числа граждан, находящихся в режиме простоя или неполной занятости", — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о 250 тысячах работников в простое или режиме неполной занятости. По его словам, с 4 марта в России их стало больше на 50 тысяч человек.