Консульства Литвы и Латвии прекратят работу на следующей неделе

Генконсульства Литвы и Латвии в Петербурге назвали 22 апреля даты прекращения своей работы. Первое полностью прекратит оказывать консульские услуги на пару дней раньше второго.

Согласно сообщению на сайте консульства Литвы, с 25 апреля оно окончательно прекратит принимать заявления на выдачу Упрощенного транзитного документа, а с 29 апреля прекратится осуществление и прочих услуг.

Генконсульство Латвии прекратит оказывать услуги и принимать визовые запросы с 1 мая.

После закрытия обоих диппредставительств жителям Петербурга получения консульской помощи или услуг придется обращаться в посольства обеих стран в Москве.

Накануне стало известно о закрытии консульств Литвы, Латвии и Эстонии в Петербурге. В МИД России соответствующее требование объяснили соблюдением принципа взаимности и указали на закрытие отечественных представительств в нескольких городах на территории стран Прибалтики.

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