Малый бизнес получит в Петербурге отсрочки по некоторым налогам

Правительство Петербурга предоставит малому бизнесу отсрочки по ряду региональных налогов, заявил вице-губернатор Алексей Корабельников. В частности, речь идет о налоге на имущество, земельном и транспортном налоге, сообщила пресс-служба губернатора.

На отсрочки смогут претендовать представители малого бизнеса, работающие в обрабатывающих производствах и кинопроизводстве, в социальной сфере, а также автодилеры. Полный перечень будет в скором времени утвержден правительством Петербурга, пообещали в пресс-службе Смольного.

Ранее в городском правительстве анонсировали выделение двух миллиардов рублей на поддержку IT-сектора.