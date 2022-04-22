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Новости 20:19

Малый бизнес получит в Петербурге отсрочки по некоторым налогам

фото ЗакС политика Малый бизнес получит в Петербурге отсрочки по некоторым налогам

Правительство Петербурга предоставит малому бизнесу отсрочки по ряду региональных налогов, заявил вице-губернатор Алексей Корабельников. В частности, речь идет о налоге на имущество, земельном и транспортном налоге, сообщила пресс-служба губернатора.

На отсрочки смогут претендовать представители малого бизнеса, работающие в обрабатывающих производствах и кинопроизводстве, в социальной сфере, а также автодилеры. Полный перечень будет в скором времени утвержден правительством Петербурга, пообещали в пресс-службе Смольного.

Ранее в городском правительстве анонсировали выделение двух миллиардов рублей на поддержку IT-сектора.


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