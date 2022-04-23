Пархоменко* готовится выступить на суде над теми, кто сделал его иноагентом

Публицист Сергей Пархоменко*, накануне признанный российским государством иностранным агентом, представил общественности свое к этому отношение.

"Я уверен, что этот список врагов путинского режима, в который меня включили под номером 145, обязательно станет однажды списком свидетелей обвинения на суде...", - написал политический обозреватель в своем Telegram-канале.

Подготовка к гипотетическому суду и выступлению на нем журналист считает немаловажной для себя работой.

Из последних интервью и стримов Пархоменко* следовало то, что он не будет удивлен своему попаданию в "медийный" реестр Минюста, состоящий со вчерашнего дня из 150 позиций.

*Минюст внес Сергея Пархоменко в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента